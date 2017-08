Problemen op het spoor tussen Utrecht-Arnhem en Utrecht-Rhenen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 11 augustus 2017, 08:10 uur

Foto: ANP

UTRECHT - Problemen op het spoor vanochtend op de trajecten tussen Utrecht-Arnhem en Utrecht-Rhenen. Oorzaak van beide verstoringen is een gestrande trein.



De problemen zitten tussen Driebergen-Zeist en Veenendaal Centrum en tussen Driebergen-Zeist en Ede-Wageningen, meldt de NS. Er is vertraging en er rijden minder treinen op beide trajecten.



Over het hoe en waarom van de storing is nog weinig bekend. Rond 9.00 uur zouden de treinen weer volgens dienstregeling moeten rijden.



