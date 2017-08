Nog veel onduidelijkheid over stadsbaantunnel Leidsche Rijn

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 11 augustus 2017, 09:45 uur

Foto: Twitter / VID

UTRECHT - Het is nog steeds onduidelijk wanneer de stadsbaantunnel bij Leidsche Rijn weer open gaat. Volgens het wijkbureau van Leidsche Rijn blijft de stadsbaantunnel het hele weekend dicht.



Gisteren werd de 490 meter lange tunnel gesloten omdat een stukje beton uit de constructie losliet.



In het twitterbericht is te lezen dat automobilisten moeten blijven omrijden via de afrit Utrecht-Centrum. Eerder werd door de gemeente gezegd dat de tunnel vandaag geÔnspecteerd zou worden en dat later vanmiddag pas zou blijken hoe lang de tunnel dan nog dicht moet blijven.



De stadsbaantunnel loopt parallel aan de A2-tunnel en verwerkt het verkeer van en naar Leidsche Rijn.



