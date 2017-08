Overlijden fietser in Den Dolder was "noodlottig ongeval"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 11 augustus 2017, 10:31 uur

Foto: Menno Bausch (Foto 1 van 3) Foto: Menno Bausch (Foto 2 van 3) Foto: Menno Bausch (Foto 3 van 3) ‹ ›

DEN DOLDER - De dood van een 31-jarige man uit Soest bij het oversteken van de spoorwegovergang aan de Dolderseweg in Den Dolder is een "noodlottig ongeval". Dat concludeert de politie na onderzoek.



Afgelopen zaterdag stak de man op zijn fiets het spoor over. De machinist van de passerende intercity kon niet meer stoppen en een aanrijding was het gevolg. Het slachtoffer overleed ter plekke.



Voor het onderzoek heeft de politie samen met de Verkeersongevallen Analyse (VOA) getuigen gesproken en camerabeelden bekeken. Daaruit is gebleken dat het slachtoffer om nog gesloten spoorbomen heen is gefietst.



GEVAARLIJK

De kruising op de Dolderseweg staat al jaren bekend als gevaarlijk. ProRail wil de overgang het liefst sluiten, zodat ongelukken worden voorkomen. Sommige ondernemers in een aangrenzende winkelstraat vrezen zo echter inkomsten mis te lopen.



