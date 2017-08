Bunschoter Henk K. mag rechtszaak met enkelband in vrijheid afwachten

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 11 augustus 2017, 11:11 uur

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Bunschoter Henk K. - de vader van 19 kinderen - mag zijn rechtszaak in vrijheid afwachten, maar hij moet wel een enkelband dragen.



Dat meldt de Rechtbank Midden-Nederland. Daarnaast krijgt de Bunschoter een contact- en locatieverbod.



Henk K. wordt verdacht van ontucht met zijn dochter en van mishandeling en vrijheidsberoving van een groot aantal van zijn kinderen. Hij zou onder andere een draaiende kettingzaag bij de keel van zijn zoon hebben gehouden.



Ook zou K. de keel van zijn andere zoon dicht hebben geknepen, kinderen met een lat of stuk hout geslagen hebben en hebben opgesloten in de garage of op zolder.



WRAAK

De diepgelovige K. liet eerder al nadrukkelijk weten dat deze zaak in zijn optiek een wraakactie is van een aantal van zijn kinderen, omdat hij aangifte tegen hen had gedaan voor diefstal uit het ouderlijk huis.



In een verklaring laat zijn advocaat weten dat "het vonnis in de media al lijkt te zijn geveld, terwijl een inhoudelijke behandeling van de feiten bij de rechtbank nog niet heeft plaatsgevonden".



"Hij zal zijn leven samen met zijn vrouw - na deze bijzonder pijnlijke en zware periode welke zijn tol heeft geŽist - proberen op te pakken in afwachting van de inhoudelijke behandeling van de zaak", aldus de advocaat.



LEERPLICHT

De rechtbank oordeelt dat er nog steeds voldoende verdenking is tegen de man. Deskundigen schatten in dat hij zich zal houden aan de strenge voorwaarden die hem worden opgelegd, waardoor de kans op herhaling voldoende is ingeperkt. Ook is het voor het onderzoek niet nodig om de man langer vast te houden.



Het gezin kwam al eerder in aanraking met diverse instanties, onder meer voor het onttrekken van de kinderen aan de leerplicht en wegens mishandelingen.



De zaak gaat eind september verder.



