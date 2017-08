UIT! Polsstokverspringtoppers in actie in Zegveld

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 12 augustus 2017, 06:00 uur

Jaco de Groot traint voor het kampioenschap. Foto: RTV Utrecht

ZEGVELD - Vandaag barst in Zegveld de strijd los om de titel bij het Hollands Kampioenschap Polsstokverspringen. Verenigingen uit onder meer Polsbroekerdam, Vlist, Jaarsveld, Zegveld, Linschoten, Kamerik en Haarzuilens doen mee.



Op het Hollands Kampioenschap springen de beste zestien senioren, de beste zestien dames en acht junioren (17-20 jaar) en de acht beste jongens tot en met 16 jaar oud.



JACO DE GROOT

Woerdenaar Jaco de Groot doet al twintig jaar aan polsstokverspringen. Hij is een grote kanshebber voor de eindzege.



Polsstokverspringen is ook bekend onder de Friese naam fierljeppen. Het is een sport waarbij een atleet probeert met behulp van een polsstok een zo groot mogelijke afstand over een sloot te overbruggen.



"Het is een hele explosieve sport", vertelt Jaco. Het is belangrijk om precies uit te komen met de aanloop en de stok in het water op de juiste positie te zetten. "De aanloop en de sprong duurt ongeveer tien seconden en dan moet alles eruit. Het heeft geen zin om daarna nog energie over te hebben."



Het hele jaar door is krachttraining heel belangrijk. Vooral in de wintermaanden, wanneer er geen wedstrijden zijn, trainen alle toppers met elkaar om sterk te blijven.



In een leegstaande boerderij in Kamerik hebben de springers afgelopen maanden hard getraind. "In een fitnessruimte vind je niet de juiste oefeningen. We kunnen daar niet een bak zand neerleggen."



SPORT GROEIT SNEL

In Friesland worden sinds 1956 wedstrijden georganiseerd. In de rest van Nederland neemt niet veel later, namelijk begin jaren zestig de populariteit van de sport toe en worden ook wedstrijden georganiseerd. "Toen ik begon met de sport waren er dertig springers en inmiddels 250."



HOLLAND vs FRIES

In de sport is er een verdeling tussen Friesland en de rest van Nederland: 'Holland'. Aan het Hollands Kampioenschap in Zegveld vandaag doen geen Friezen mee. Zij hebben hun eigen Fries Kampioenschap in Winsum. Deze wedstrijd is ook vandaag.



De toppers van beide kampioenschappen komen later tegenover elkaar te staan op het Nederlands Kampioenschap. Dit jaar is dat op 26 augustus in Jaarsveld.



FIETS 'M D'R IN!

Naast de wedstrijd is er voor kinderen een ijskar en een springkussen. Na de wedstrijd kan iedereen meedoen aan 'Fiets 'm d'r in'. Deelnemers moeten dan met een fiets over een balkje over het water fietsen. Volgens springer Jaco de Groot is dit een "heuse Zegveldse traditie."



Het Hollands Kampioenschap Polsstokverspringen in Zegveld begint vandaag om 14.00 uur. Vanmiddag komt RTV Utrecht met en Facebook Live. Zondag ziet u een verslag van het evenement in UIT!, vanaf 17.30 uur op televisie en internet.



