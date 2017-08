Rookontwikkeling bij palingrookkast zet brandweer voor een raadsel

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 11 augustus 2017, 11:52 uur

Foto: Caspar Huurdeman (Foto 1 van 2) Foto: Caspar Huurdeman (Foto 2 van 2) ‹ ›

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Een brandje bij een palingrokerij in Spakenburg heeft de gemoederen aardig beziggehouden. Was het vuur of... een palingrookkast die zijn werk 'gewoon' goed deed?



Rond 11.15 uur zag een personeelslid een vuur aan de zijkant van de palingrookkast. Hoewel er eerst sprake leek te zijn van rookontwikkeling die te wijten was aan de rookkast zelf, leek er iets toch niet helemaal in de haak te zijn.



Navraag bij de brandweer leert dat er inderdaad een klein vuur was bovenop de palingrookkast. Deze is geblust. Ook controleerden de hulpverleners voor de zekerheid nog de dozenopslag boven de rookkast, maar vonden geen brand. Na een uur keerde de brandweer weer huiswaarts.



