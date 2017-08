Slachtafval valt uit vrachtwagen op A12: "Stank is enorm"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 11 augustus 2017, 13:17 uur

UTRECHT - Een vrachtwagenchauffeur heeft per ongeluk slachtafval op de A12 bij knooppunt Oudenrijn gedumpt. Het incident zorgt voor veel verkeersoverlast.



De verbindingsweg afgesloten zodat het vlees van de rijbaan geraapt kan worden. Rijkswaterstaat raadt automobilisten die richting Den Bosch rijden aan om via Arnhem/Breda te rijden.



Volgens omstanders is de stank rond de vrachtwagen "enorm". Het tankstation bij het knooppunt is ook dicht. De vrachtwagen zelf gaat later vanmiddag nog leeggeschept worden.



Hoe lang het opruimen gaat duren is nog niet bekend.



