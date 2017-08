Auto ramt caravan in Bunschoten

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 11 augustus 2017, 13:37 uur

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Bij een flinke aanrijding op de Heemraadstraat in Bunschoten is een personenauto ingereden op een stilstaande auto met caravan. De automobilist raakte hierbij gewond en is door hulpverleners uit de auto gehaald.



Het incident gebeurde vanmiddag rond 13.00 uur. Brandweer, politie en ambulance rukten met spoed uit. Hoe het ongeval precies kon gebeuren, is nog onduidelijk.



Het ongeluk heeft voor flinke ravage gezorgd. Er raakten meerdere auto's beschadigd. De weg is voor het verkeer afgesloten.



