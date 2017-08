Biltse fotokunstenaar populair op social media

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 14 augustus 2017, 06:00 uur

Nieuwegracht in Utrecht. Foto: Facebook Ghosts of Utrecht (Foto 1 van 2) Janskerkhof met links lijn 11 van de GEVU. Foto: Facebook Ghosts of Utrecht (Foto 2 van 2) ‹ ›

UTRECHT - Foto's uit het verleden verwerken in foto's van het heden. Dat doet Matthijs Iseger uit De Bilt en zijn creaties zijn een hit op social media. Zijn Facebookpagina Ghosts of Utrecht kriigt er iedere dag volgers bij.



De naam Ghosts of Utrecht is niet voor niks gekozen. De foto's hebben namelijk een spookachtig uiterlijk. Iseger: "Ghosts of Utrecht laat zien hoe Utrecht er toen en nu uit ziet. Ik probeer het heden en verleden bij elkaar te brengen op de vele unieke plekken in Utrecht."



Maar hoe ontstaan die spookachtige plaatjes nou? Eigenlijk is het heel simpel. Iseger gaat met een oude foto weer terug naar de locatie en maakt een recente foto. Vervolgens worden beide foto's gecombineerd in photoshop.



En dat is meestal een lastige klus: "het is een klein beetje vogelen met hoe je een foto maakt met exact dezelfde positie zoals het nu is. De ene foto ben je wat langer mee bezig dan de ander. Alleen het mooie is, vaak ben ik het snelst klaar met de mooiste foto's. Tenminste ik wel."



Biltse fotokunstenaar publiceert zijn kunstwerkjes vooral op Facebook. Hij heeft geen plannen om een tentoonstelling te maken. "Ik doe dit echt puur voor de hobby. Ik ga de stad in met een stapel oude foto's en kom terug. En kan thuis lekker aan de slag."



De oude foto's die hij gebruikt komen allemaal uit het Utrechts Archief.



