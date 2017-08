Wijnimporteur sleept Ilja Gort voor de rechter

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 11 augustus 2017, 15:03 uur

MAARTENSDIJK - Wijnimporteur LFE uit Maartensdijk is in botsing gekomen met de bekende wijnmaker en tv-persoonlijkheid Ilja

Gort. De partijen treffen elkaar maandagochtend voor de rechter in Utrecht, zegt directeur Marcel Kerkmeester van LFE.



Het conflict draait om een woordgrap in de naam van een rodewijnsoort. Kerkmeester wil vooruitlopend op het kort geding niet precies zeggen om welke wijn het gaat. "Maar het is een merkrecht dat wij al geruime tijd bezitten. Ilja Gort verhandelt nu een wijn met een naam die te veel lijkt op ons merkrecht en dat willen we niet."



LFE eist dat de rechter Chateau de la Garde, het moederbedrijf van Gort, verbiedt om de naam nog langer te gebruiken. Volgens Kerkmeester hebben de partijen al enkele maanden om de tafel gezeten om het conflict op te lossen. "We zijn er niet uitgekomen en nu moet de rechter maar zeggen wie er gelijk heeft."



Gort brengt meer van zijn wijnen op de markt met opvallende namen zoals Slurp!, Tulipapa en Je t'Aime.





