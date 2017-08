Harmelense ouderen gymmen met speciale toestellen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 11 augustus 2017, 16:56 uur

HARMELEN - Bewoners van zorgcentrum de Vijverhof in Harmelen kunnen voortaan gymmen in de tuin. Er zijn vandaag zes toestellen geplaatst waardoor de bejaarden hun conditie op peil kunnen houden.



"Het zijn apparaten die allemaal makkelijk te bedienen zijn door oudere mensen en mensen die dementeren. Zodat je bijvoorbeeld in je stoel kunt fietsen of zittend in je rolstoel armbewegingen kunt maken. Het zijn apparaten, die zelfs nog geschikt zijn om het samen met de kleinkinderen te doen", aldus bestuursvoorzitter Trudy Prins.



GIFT

De bewegingstuin is mogelijk gemaakt door een gift van mevrouw Dankaert. De bewoonster overleed anderhalf jaar geleden en schonk de Vijverhof 26.000 euro.



Om de gift van de bewoonster niet te vergeten, wordt er een gedenkbordje geplaatst in de tuin van het zorgcentrum.



