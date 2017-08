Utrecht getroffen door storing: "Knutselen met hotspot"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 11 augustus 2017, 16:01 uur

UTRECHT - De gemeente Utrecht is getroffen door een grote computerstoring. Zowel inwoners als ambtenaren hebben er last van.



Inwoners kunnen via de website van de gemeente bijvoorbeeld geen verhuizing doorgeven. Ook is de gemeente telefonisch niet bereikbaar. "Onze excuses voor het ongemak", staat op de site te lezen.



GOED PLAT

"De gemeente Utrecht ligt goed plat vandaag", twittert CDA-raadslid Sander van Waveren. "Geen internet, geen website, geen telefoon... knutselen met hotspot op kantoor hier..."



Ambtenaren kunnen ook geen meldingen van inwoners in het systeem zetten, wat leidt tot boze reacties op Twitter. De Utrechters moeten dezelfde melding over bijvoorbeeld kapotte afvalbakken namelijk later weer doen.



CHATBOT

Een van hen vraagt zich af of de webcaremedwerker van de gemeente Utrecht "een chatbot met een geheugen dat niet verder dan een dag reikt" is. Een ander wil graag dat medisch afval wordt opgeruimd. "Zie foto twitterbot, probeer!"



De gemeente hoopt dat de storing maandag verholpen is.



