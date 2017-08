Nederlandse meiden Europees kampioen Ultimate Frisbee

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 11 augustus 2017, 17:31 uur

Foto: Jeugdploegleider Mirjam Jansen (Foto 1 van 2) Foto: RTV Utrecht / Lisanne Rutgers (Foto 2 van 2) ‹ ›

VEENENDAAL - Nederland heeft er weer een Europees kampioen bij. De frisbeevrouwen onder 20 hebben zojuist in Veenendaal de titel Ultimate Frisbee gepakt ten koste van Rusland, met 15-8.



Het is een knappe prestatie, maar veel mensen realiseren zich het niet. Volgens de speelsters moeten ze nog heel vaak uitleggen hoe hun sport nou precies werkt.



Lotte Inkenhaag: "als ik het voor het eerst vertel, vragen mensen vaak of het een sport is. Als ik ze zover krijg dat ze geÔnteresseerd raken, dan zeggen ze dat het een intense sport is."



SPELREGELS

Maar hoe zit het nou precies met de spelregels? Lotte legt het even uit: "je moet overspelen met de frisbee en je mag daarbij niet lopen of elkaar aanraken. Je moet binnen tien seconden de schijf weer gooien. Dan werk je zo het veld over. Als je de schijf vangt in de eindzone, heb je een punt."



Als jouw team niet de frisbee in handen heeft, doe je er alles aan om je tegenstander te hinderen zodat zij de schijf niet kunnen vangen.



ONTWIKKELING

In Nederland is de sport in ontwikkeling. Dat is in de VS, Canada en Colombia heel anders. Zo zijn er daar veel studenten die op hun universiteit actief zijn in professionele competities.



"In Europa groeit het steeds meer", aldus jeugdploegleider Mirjam Jansen.









-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht