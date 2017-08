Seksshop Oudegracht verandert in fietsenwinkel

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 11 augustus 2017, 17:34 uur

Tussen de seksspeeltjes staan alvast fietsen. Foto: RTV Utrecht

UTRECHT/UTRECHT - Sekswinkel Liefde en Lust aan de Oudegracht in Utrecht gooit het na twaalf jaar over een andere boeg. Eigenaar Marco Maring gaat fietsen maken.



Maring kan niet meer rondkomen van de verkoop van seksspeeltjes. "Internet was altijd al een grote concurrent, maar het wordt steeds erger. Hier in de winkel lopen ze op hun telefoons op Google te kijken wat mijn producten online kosten."



De erotiekwinkel was naar eigen zeggen nooit een droom, maar iets waar hij gewoon inrolde. "In het begin had ik trillende handen, want de meeste vrouwen weten er van alles van en ik niet. Maar binnen een paar weken was dat veranderd."



Maring had al ervaring als monteur. Van concurrentie op het internet denkt hij geen last te hebben. "Dit is arbeid. Je kunt je accu niet laten vervangen op internet, dat gaat niet."



