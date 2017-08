Bestuursrechter: Howick (12) en Lily (11) mogen uitgezet worden

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 11 augustus 2017, 18:32 uur

Foto: Defence for Children

AMERSFOORT - Howick (12) en Lily (11) uit Amersfoort mogen samen met hun moeder worden uitgezet naar ArmeniŽ. Dat heeft de bestuursrechter vandaag bepaald.



De moeder had de bestuursrechter verzocht de dreigende uitzetting te verbieden, omdat er meer onderzoek nodig zou zijn naar documenten en omdat uitzetting zou leiden tot scheiding van de moeder en de kinderen. Ze zit namelijk zelf in vreemdelingendetentie, maar haar kinderen niet.



GEEN ONJUISTE GEGEVENS

De Armeense autoriteiten hebben uitreisdocumenten afgegeven. De moeder en kinderen hebben volgens de bestuursrechter niet aannemelijk gemaakt dat er onjuiste gegevens op deze documenten staan.



Waar de kinderen op dit moment zijn is niet bekend. "Moeder houdt het adres van de kinderen voor zich. Een dreigende gescheiden uitzetting komt daarmee voor rekening van de moeder en de kinderen", laat de rechtbank weten.



DEN HAAG

Basisschool 't Anker, waar Howick en Lily op zitten, en kinderrechtenorganisatie Defence for Children probeerden vandaag met man en macht uitzetting te voorkomen. Vrijdag reisde een delegatie van de school per bus naar Den Haag. Daar werd een brandbrief aangeboden aan de onderhandelaars van de kabinetsformatie.



De moeder heeft geen mogelijkheid meer om in beroep te gaan, laat een woordvoerder van de rechtbank aan RTV Utrecht weten.



