Speeltuin Loenersloot tijdelijk dicht door gevaarlijke tak

LOENERSLOOT - De brandweer in Loenersloot is vanavond uitgerukt naar de speeltuin aan de Hollandstraat. In een boom zat een grote scheur en een tak dreigde naar beneden te vallen.



Er is een hoogwerker ingezet en de tak is afgezaagd. De brandweer kreeg bij deze klus assistentie van een boomverzorger van de gemeente.



De speeltuin was vanwege de werkzaamheden tijdelijk gesloten, maar is inmiddels weer open. Het is onduidelijk hoe de scheur in de boom is gekomen.



