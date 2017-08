Dafne Schippers pakt goud op 200 meter sprint

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: vrijdag 11 augustus 2017, 22:52 uur

Foto: ANP (Foto 1 van 2) Foto: ANP (Foto 2 van 2) ‹ ›

UTRECHT - Dafne Schippers heeft vanavond een gouden medaille behaald tijdens de finale van de 200 meter sprint op het WK Atletiek in Londen.



De Utrechtse deed 22,05 seconden over de finale. Ze liep daarmee sneller dan onder meer Shaunae Miller-Uibo (Bahama's) en Marie-José Ta Lou (Ivoorkust).



HALVE FINALE

De halve finale won Schippers gisteravond al ruim. Ze liep toen een tijd van 22,49 seconden.



De 25-jarige Schippers verraste twee jaar geleden bij de WK in Peking met goud op de 200 meter in een verbluffende tijd van 21,63. Met haar tweede wereldtitel op rij op de 200 meter schaart Schippers zich bij twee andere grootheden uit de sprint. Allyson Felix en Merlene Ottey wisten in het verleden ook twee keer goud te winnen op dit nummer.



SPECIAAL

Dafne Schippers voelde vreugde en opluchting na de overwinning. "Dit is zo speciaal. Ik heb er zo hard voor gewerkt en moest er vandaag ook voor vechten", zei ze bij de NOS na een uitgebreide ereronde die haar ook bij haar ouders bracht. "Ja, dan breek ik. Zij zien wat je doormaakt. Het is geen gemakkelijk leven, maar wel heel mooi."



Schippers wisselde van coach en moest wennen aan de nieuwe werkwijze. "Er is veel veranderd. Oktober, november, december, dat zijn de maanden dat het echte werk wordt geleverd. Natuurlijk was ik niet zeker dat het hier zou lukken. Ik wilde eerder in het seizoen harder, maar het lukte niet. Dit is ook zo'n opluchting. Geweldig."



ZEER KNAPPE PRESTATIE

Minister-president Mark Rutte heeft Schippers via Twitter gefeliciteerd. Hij spreekt van een "zeer knappe prestatie". "Goud! Na winst in 2015 nu weer snelste vrouw ter wereld op de 200 meter."



Ook haar woonplaats Utrecht liet zich niet onbetuigd. Via Twitter liet de gemeente weten: "Dafne Schippers doet het! Opnieuw wereldkampioen op de 200 meter, wat een geweldige prestatie".



Eerder tijdens dit WK in Londen won Schippers al een bronzen medaille op de 100 meter sprint.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht