Heel Bunnik welkom bij afscheid burgemeester Ostendorp

Foto: RTV Utrecht / Jordi de Jong

BUNNIK - Inwoners van Bunnik kunnen op 4 september afscheid nemen van burgemeester Hans Martijn Ostendorp.



De burgemeester vertrekt om aan de slag te gaan als algemeen directeur bij voetbalclub De Graafschap in Doetinchem. Inwoners zijn volgens de gemeente Bunnik "van harte uitgenodigd" voor de openbare afscheidsreceptie.



Ostendorp hoopte voor zijn vertrek nog veel inwoners te spreken, zei hij eerder in een gesprek met RTV Utrecht. "Volgens mij is er steeds draagvlak geweest voor mij als burgemeester. Dat maakt het ook wel ingewikkeld om de stap nu te zetten, ik ga Bunnik en de regio ontzettend missen."



De bijeenkomst vindt plaats in De Landgoederij aan de Camminghalaan. Inwoners zijn vanaf 20.30 uur welkom.



