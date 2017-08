FC Utrecht en PSG akkoord over Jean-Christophe Bahebeck

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 11 augustus 2017, 22:27 uur

Jean-Christophe Bahebeck scoort in dienst van Pescara tegen Inter Foto: ANP/EPA/MASSIMILIANO SCHIAZZA

UTRECHT - Het heeft wat voeten in aarde gehad, maar FC Utrecht is er eindelijk in geslaagd om Jean-Christophe Bahebeck vast te leggen. De spits wordt voor een jaar gehuurd van de Franse topclub Paris Saint Germain, waar hij niet voorkomt in de plannen van trainer Unai Emery. De 24-jarige Fransman wordt zaterdagochtend gepresenteerd.



FC Utrecht heeft geen optie tot koop, zoals bij zijn Franse voorganger Haller wel het geval was. Bahebeck staat tot 2019 onder contract bij PSG. Bahebeck wees eind juli een voorstel van het Zwitserse Lugano af. Dat opende de weg voor FC Utrecht, dat Bahebeck als sinds medio mei volgde.



FULL-TIME HUURLING

Het is de vijfde keer dat hij door PSG verhuurd wordt. Eerder kwam hij tussentijds uit voor: Troyes (2012-2013), Valenciennes (2013-2014), Saint-Etienne (2015-2016) en Pescara (2016-2017). Afgelopen seizoen maakte hij in de Serie A 4 goals in 15 wedstrijden.



De jeugdinternational is tweebenig. Ondanks dat hij zijn caričre begon als diepe spits werd hij recent vooral gebruikt als buitenspeler.







-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht