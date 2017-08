Goud voor Dafne Schippers: "Ze doét het gewoon!"

Door de nieuwsredactie geplaatst: zaterdag 12 augustus 2017, 08:13 uur

UTRECHT - Bij Atletiekvereniging AV Phoenix in Utrecht was het strak geregeld: eerst zelf wedstrijden lopen, daarna toezien hoe stadsgenote Dafne Schippers het goud veroverde op de 200 meter sprint.



"We hebben alle wedstrijden dicht op elkaar gepland, zodat we zeker wisten dat iedereen op tijd zou zijn voor de race van Dafne", vertelt organisator Sibren van den Berg.



Dafne Schippers liep de 200 meter in 22,05 seconden tijdens het WK Atletiek in Londen. Ze was daarmee sneller dan onder meer Shaunae Miller-Uibo (Bahama's) en Marie-Jos Ta Lou (Ivoorkust).



Ruim een miljoen Nederlanders zagen hoe Schippers het goud in de wacht sleepte. Alleen het NOS Journaal van 20.00 uur trok volgens de Stichting KijkOnderzoek meer kijkers (1.652.000).



OVERMACHT

De sfeer zat er bij de atletiekvereniging in ieder geval goed in. "Het was erg leuk om te zien dat ze tijdens de halve finales zoveel overmacht had. Dat ze het tijdens de finale gewoon waarmaakt, dat is echt fantastisch", aldus Van den Berg.



En dan de onvermijdelijke sportvraag: 'Wat ging er door je heen?' Van den Berg: "Ze doet het gewoon! Iedereen weet dat ze het kan, maar ze dot het gewoon."



