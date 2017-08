Poging overval in Soest, politie zoekt getuigen

Door de nieuwsredactie geplaatst: zaterdag 12 augustus 2017, 10:53 uur

Foto: ANP

UTRECHT - Bij een horecagelegenheid aan de Bosstraat in Soest heeft een man een poging tot een gewapende overval gedaan. De dader ging ervandoor zonder buit, niemand raakte gewond.



De politie is op zoek naar de verdachte: een blanke man in de leeftijd van 18 tot 20 jaar. Hij is circa 1.75 meter lang en heeft een smal of tenger postuur. Verder heeft hij blauwe ogen en kort donker haar. Hij droeg een blauwe spijkerbroek en een zwart vest met capuchon over zijn hoofd. Verder droeg hij gezichtsbedekking.



Rond 00.45 uur bedreigde de gewapende man een 27-jarige gast bij de horecagelegenheid. Deze verzette zich echter, waarop de overvaller zijn poging staakte.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht