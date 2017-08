Nog meer succes voor Dafne Schippers: estafetteteam naar de finale

Door de nieuwsredactie geplaatst: zaterdag 12 augustus 2017, 11:59 uur

Foto: Robin van Lonkhuijsen, ANP

- Nog meer succes voor de Utrechtse Dafne Schippers: ze plaatste zich met het Nederlandse vrouwenestafetteteam voor de finale van de 4x100 meter bij het WK atletiek in Londen.



De vierde plaats in de heat was in eerste instantie niet goed genoeg voor rechtstreekse kwalificatie, maar op basis van de tijd van 42,64 ging Oranje door.



Madiea Ghafoor startte en gaf het stokje over aan kersvers wereldkampioene 200 meter Dafne Schippers. Die wisselde met Naomi Sedney, waarna Jamile Samuel het afmaakte. De Amerikaanse ploeg was de snelste in de series met 41,84, de tijd van Nederland was de zesde. De finale is zaterdagavond.



Gisteren won Schippers een gouden medaille tijdens de finale van de 200 meter sprint op het WK.



