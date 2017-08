Politie maakt zich zorgen om vermiste Michelle Gielens (13)

Door de nieuwsredactie geplaatst: zaterdag 12 augustus 2017, 12:18 uur

Foto: Politie Midden-Nederland

UTRECHT - De politie maakt zich zorgen om de 13-jarige Michelle Gielens uit Soest. Het meisje is sinds afgelopen zondag vermist, de politie vraagt mensen goed naar haar uit te kijken.



Afgelopen week verspreidde de politie een opsporingsbericht en een foto van Michelle. Ze verdween uit de instelling in Soest, waar zij verbleef. Ze is mogelijk daarna nog gezien in Overvecht.



"Het begint nu wel erg lang te duren", vindt de politie. Daarom is er een nieuwe foto van het meisje verspreid en verzoekt de politie iedereen nogmaals dringend om naar Michelle uit te kijken.



Toen ze verdween droeg Michelle een blauwe djellaba. Dat is een lang, losvallend gewaad met lange mouwen en een capuchon. Ook had ze een grijze jas en witte sportschoenen.



