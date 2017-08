Politie op zoek naar verdachten na twee inbraken Rivierenwijk

Door de nieuwsredactie geplaatst: zaterdag 12 augustus 2017, 12:53 uur

UTRECHT - Het leek even rustig te zijn met inbraken in de Utrechtse wijk Rivierenwijk, maar afgelopen nacht was het weer twee keer raak. Bij een woning aan de Berkelstraat en een bedrijvenpand aan de Rijnlaan werd ingebroken.



"De inbraken zijn tussen 2.00 en 5.00 uur 's nachts gepleegd", vertelt wijkagent Lourens Roseboom. "Gezien die korte tijdsduur is het vermoeden dat het bij beide inbraken om dezelfde daders gaat."



Een duidelijk signalement van de verdachten is er niet. "Er zijn twee jongens gezien die donker gekleed waren. Een ooggetuige heeft hen op een scooter ervandoor zien gaan, maar een duidelijk beeld van de twee hebben we nog niet."



Daarom vraagt de wijkagent aan mensen die iets verdachts hebben gezien zich bij de politie te melden. Op dit moment is de politie in de wijk bezig met een buurtonderzoek.



