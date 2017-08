Walk Art Markt groter dan ooit

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 12 augustus 2017, 14:30 uur

Foto: RTV Utrecht/Mark van der Wel

ZEIST - Markten zijn er in vele soorten en maten, maar er zijn er maar weinig die ieder jaar groeien. De Walk Art Markt in het Zeister Walkartpark is er zo eentje. Dit jaar staat een recordaantal van 140 (amateur)kunstenaars met hun kraampje in het park om kunstwerken aan de man te brengen.



GOEDKOPER

Het gezegde 'op de markt is je gulden een daalder waard' geldt zeker zaterdag in Zeist. Jezelf op canvas laten schilderen kost een tientje en dat is in de kunstenaarswereld een koopje. Ook prachtige natuurfoto's zijn hier een stuk goedkoper dan de prijskaartjes die in een expositie onder de lijsten hangen.



"Ik vind het vooral leuk om met mensen in contact te komen die zelf ook fotograferen", zegt een van de fotografen op de markt. "Het is leuk als ze een werk kopen, maar ik vind het ook prachtig het verhaal achter een foto te vertellen. Dat kan op deze markt. Het is jammer dat het weer niet meewerkt, maar ik vind toch dat er best veel mensen op af zijn gekomen."



MUZIEK

Muziek is volgens de Zeister gitarist en zanger André Schreiber net zo goed kunst. Hij heeft bewust geen kraampje gehuurd, maar loopt met zijn gitaar rond op de markt. "Ik kom vaak in het Walkartpark omdat ik om de hoek woon en ik vind het leuk om buiten te zingen. Het voordeel is dat je mensen in hun ogen kunt kijken. En als ze verzoeknummer hebben en ik kan het spelen, dan doe ik dat. Ik vind het allemaal prachtig."





