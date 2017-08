Kamervragen over financiële problemen zorginstelling Careyn

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zaterdag 12 augustus 2017, 16:30 uur

Foto: RTV Utrecht

PROVINCIE UTRECHT - De SP wil opheldering van staatssecretaris Martin van Rijn over de noodlijdende zorginstelling Careyn.



Het AD schreef vandaag dat Careyn in ernstige financiŽle problemen verkeert. Volgens de krant staat de organisatie miljoenen euro's in het rood en heeft ze nog maar een maand om aan de bank en de inspectie te bewijzen dat ze kan overleven.



SP'er Marijnissen: "Wat gaat van Rijn doen om een eventueel faillissement tegen te houden?" Volgens het Kamerlid worden ouderen en medewerkers de dupe als er niet wordt ingegrepen. "Van Rijn heeft vorig jaar al aangekondigd dat hij zou ingrijpen, ik wil weten wat hij nu doet."



ZWARTE LIJST

Vorig jaar zomer verschenen de verpleeghuizen van Careyn op een zwarte lijst van de inspectie omdat ze niet goed zouden functioneren. In november kreeg de organisatie een ultimatum: binnen negen maanden moest de organisatie verbeteringen doorvoeren in alle vestigingen waar ouderen worden verzorgd. De inspectie dreigde daarbij met maatregelen als er niet snel actie zou worden ondernomen.



Tweede Kamerlid Marijnissen vraagt zich af hoe het kan dat de situatie bij de zorginstelling niet verbeterd maar juist verslechterd is.



Careyn is een van de grotere zorgorganisaties in ons land.



