Lichaam gevonden in flat Soest, politie doet onderzoek

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 12 augustus 2017, 16:46 uur

Foto: Caspar Huurdeman (Foto 1 van 2) Foto: Caspar Huurdeman (Foto 2 van 2) ‹ ›

SOEST - In een flatgebouw aan de Weegbreestraat in Soest is vanmiddag het lichaam van een overleden persoon gevonden.



Iemand die op bezoek kwam, ontdekte het lichaam en schakelde de hulpdiensten in. Dat was rond kwart voor vier.



De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Het is nog niet duidelijk of er sprake is geweest van een natuurlijk overlijden of van een misdrijf. De politie wil nog niet zeggen of het gaat om een man of een vrouw.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht