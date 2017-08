Woerdenaar verbreekt alle records polsstokverspringen in Zegveld

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 12 augustus 2017, 18:15 uur

Foto: Marco Geijtenbeek

ZEGVELD - Nog nooit sprong een polsstokverspringer zo ver als vandaag. 22.21 meter sprong Jaco de Groot uit Woerden. Hij is daarmee Hollands kampioen en verbreekt het Nederlands record.



Nog nooit sprong iemand boven de 22 meter. Veel mensen zagen de sprong van Jaco tijdens het Hollands Kampioenschap. Het verbreken van het record was al lang binnen handbereik, want de Groot springt al lang heel goed. Het laatste stond op 21.64 meter.



"Onvoorstelbaar!" reageert Jaco. "Dat het zover was had ik niet gedacht. Hij bleef recht en dan zit je bovenin de stok. Dan weet je dat het heel ver is. Wat een wedstrijd!"



Ook andere springers gingen boven de 21 meter. "Ik moest wel laten zien dat ik beter ben", lacht Jaco. "Hier train je een heel jaar voor. Ik ben heel gelukkig!"



Het NK polsstokverspringen is 26 augustus in Jaarsveld. Het jaar erop wordt het kampioenschap in Zegveld gehouden.



Een verslag van het Hollands kampioenschap is zondagavond te zien in het programma UIT! op RTV Utrecht.



