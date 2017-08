Deze week in het nieuws: fietser verongelukt en onrust in dierenpark om klappertjespistool

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 12 augustus 2017, 19:13 uur

Foto: Menno Bausch

PROVINCIE UTRECHT - Een klappertjespistool in DierenPark Amersfoort en de huldiging van de Oranjedames in Utrecht. Deze berichten op de website van RTV Utrecht werden de afgelopen week door veel mensen gelezen. Het meest gelezen werd het verdrietige bericht over een man van 31 uit Soest die omkwam op een spoorwegovergang in Den Dolder. Een overzicht van de meest gelezen berichten van afgelopen week:



1. Verongelukte fietser Den Dolder is man uit Soest

Een 31-jarige man kwam vorige week om toen hij werd aangereden door een trein in Den Dolder. Volgens de politie wilde de man te vroeg het dubbele spoor oversteken. Aan één kant zouden de spoorbomen al omhoog zijn gegaan, maar aan de andere kant nog niet. Meerdere brandweerwagens en een ambulance rukten uit, maar het slachtoffer bleek de aanrijding niet te hebben overleefd.



2. Vuurwapen in DierenPark Amersfoort was klappertjespistool

Een verontrustend bericht deze week vanuit DierenPark Amersfoort. Daar zou een verdacht persoon met mogelijk een vuurwapen rond te lopen. Een politiehelikopter cirkelde enige tijd boven het park en agenten kamden het hele park uit. Het bleek uiteindelijk te gaan om een vader en kind met een klappertjespistool.



Volgens het dierenpark was vanaf het begin al duidelijk dat er geen sprake was van gevaar en dat het zou gaan om een wapen van plastic. Uit voorzorg werd toch de politie gebeld. Volgens het park is niet echt normaal gedrag om een nepwapen mee te nemen het park in en is daarom de politie ingeschakeld. Uiteindelijk werd niemand aangehouden.



3. Oranje-dames gehuldigd in bomvol Lepelenburg, ruim 22.000 fans op de been

Een ongekende prestatie van de Oranje leeuwinnen. Vorig weekend werden zij in eigen land Europees kampioen! Op maandag volgde de huldiging, in park Lepelenburg. Tienduizenden fans kwamen naar de stad voor het feestje. Na een vaartocht over de singel, werden de dames in het park officieel gehuldigd. Voor de camera van RTV Utrecht toonde keepster Sari van Veenendaal zich uitgelaten. "Dit is echt bizar. Ik woon hier vlakbij. Als je dit dan ziet, zoveel mensen."



"Iedereen heeft er keihard voor gewerkt," aldus de Nieuwegeinse. "Maar dat het uiteindelijk zo uitpakt, dat alles klopt en dat je hier Europees Kampioen wordt. Dat is niet te beseffen. Het toernooi was een emotionele rollercoaster, maar dat je het zo af kan sluiten is fantastisch. Mooier dan dit kan het niet worden."



