'Monster van Leersum': veroordeling geeft eenzijdig beeld

Foto: RTV Utrecht

LEERSUM - Hij gaf zichzelf ooit spottend de bijnaam 'het monster van Leersum'. De 81-jarige Ruud Rozendaal werd onlangs veroordeeld tot een gevangenisstraf vanwege het terroriseren van zijn buren. Maar de rechtszaak en de media-aandacht ervoor geven een eenzijdig beeld, zegt Rozendaal tegen EenVandaag.



De burenruzie tussen de twee begon zeventien jaar geleden met een discussie over het recht van overpad. Maar in de laatste jaren is de ruzie steeds verder geëscaleerd. De buren van Rozendaal kozen uiteindelijk de juridische weg en zorgden ervoor dat Rozendaal veroordeeld werd. Naast een gevangenisstraf moet hij ook een dwangsom van drie ton betalen.



Rozendaal erkende eerder in de rechtszaal dat hij zijn buren treiterde. Maar volgens enkele buren gingen de pesterijen over en weer en klopt het beeld niet dat alleen Rozendaal schuldig zou zijn. Dat zegt ook Rozendaal zelf in gesprek met EenVandaag: "Ik ga ervan uit dat ik ben uitgelokt".



