Zwaargewonde bestuurder door brandweer uit auto gehaald in Lopik

LOPIK - In Lopik is vannacht een automobilist zwaargewond geraakt toen hij uit de bocht vloog en tegen de vangrail bij een benzinestation reed. De klap van het ongeluk was zo groot, dat de bestuurder door de brandweer uit het wrak moest worden gehaald.



De bestuurder lijkt rond 03.30 uur de macht over het stuur te hebben verloren in een bocht van de M.A. Reinaldaweg. De auto botste met hoge snelheid tegen de vangrail bij een benzinestation.



De automobilist was zwaargewond en is door brandweermensen uit het wrak gehaald. De traumahelikopter is ook geland om assistentie te verlenen. Uiteindelijk is het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft ter plekke onderzoek verricht naar de toedracht van het ongeluk.



