'Hartentocht' laatste poging om uitzetting Howick en Lily te voorkomen

Foto: Defence for Children

AMERSFOORT - Vriendjes en vriendinnetjes van Howick en Lily lopen vanmiddag door Amersfoort heen in een laatste poging de uitzetting van hun klasgenootjes te voorkomen. De mensen die meelopen, zullen een hart dragen om zo op figuurlijke wijze Howick en Lily een hart onder de riem te steken.



Howick, Lily en hun moeder dreigen uitgezet te worden naar ArmeniŽ. Dat leidt tot veel onbegrip bij hun klasgenootjes, vrienden en activisten van Defence for Children. Die vinden het onzin dat de kinderen van 12 en 11 jaar oud worden uitgezet.



DIJKHOFF

De wandeltocht in Amersfoort is bedoeld om staatssecretaris Dijkhoff ervan te overtuigen de twee kinderen en hun moeder een verblijfsvergunning te geven. De staatssecretaris is de enige die er nog voor kan zorgen dat Howick en Lily in Nederland mogen blijven.



DOLLARDSTRAAT

De hartentocht begint zondagmiddag om 17.15 uur bij de school van Howick en Lily aan de Dollardstraat. Vanaf daar wordt naar de Joriskerk gelopen.



