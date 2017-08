Dafne Schippers en teamgenoten laatste in 4x100 meter estafette

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 13 augustus 2017, 11:30 uur

UTRECHT - De Utrechtse Dafne Schippers en haar drie teamgenoten hebben op het WK atletiek geen indruk kunnen maken in de finale van de 4x100 meter estafette. Het kwartet werd laatste met een tijd van 43,07.



De voorbereiding op de finale was allesbehalve ideaal te noemen. Op het laatste moment viel één van de vaste loopsters uit met een kuitblessure. Met invaller Tessa van Schagen kon Nederland niet in de ideale opstelling lopen en zat een medaille er niet in. Winnaar werden de Amerikaanse vrouwen. Die liepen met 41,82 onder meer de Britten (42,12) en Jamaïcanen (42,19) eraf.



De laatste plek was minder hoog dan de sprinters vooraf in gedachten hadden. Toch zag het team ook een lichtpuntje: het stokje was foutloos rondgegaan, iets dat op bijvoorbeeld de Olympische Spelen in Rio de Janeiro misging.



