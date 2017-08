Politie: Dode man Soest was misdrijf

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 13 augustus 2017, 12:08 uur

Een buurman passeert het politie-onderzoek op zondag. Foto: Caspar Huurdeman

SOEST - De 57-jarige man die gisteren dood in een woning in Soest werd gevonden, is door een misdrijf om het leven gekomen. Dat bevestigt de politie zondag.



De familie van het 57-jarige slachtoffer vond de man in de flat aan de Weegbreestraat en schakelde de hulp van een buurman in. Die belde 112. De buurman heeft verklaard dat hij ook even in de woning was en het lichaam van het slachtoffer heeft gezien. De man zou meerdere verwondingen hebben gehad.



De politie is nog druk bezig met onderzoek. In de woning zijn mensen van het Nederlands Forensisch Instituut aan het werk. Ook is volgens buurtbewoners een auto weggesleept, die van het slachtoffer zou zijn. Rechercheurs doen verder een buurtonderzoek.



