Agenten en vrijwilligers druk met varkentje in Vleuten

zondag 13 augustus 2017, 11:00 uur

Het ontsnapte varken (l) terug op zijn veld. Foto: Huisdierenmeldpunt Utrecht

VLEUTEN - Een varken in Vleuten blijkt een echte ontsnappingskunstenaar te zijn. Het dier ontdekte zaterdag dat hij door in de sloot te springen en er aan de andere kant uit te kruipen van zijn veldje kon ontsnappen. Politie-agenten en vrijwilligers van Huisdierenmeldpunt Utrecht hebben het dier gevangen.



Het varken staat op een veldje in de buurt van de Vleutensebaan. Volgens Bea Keijzer van Huisdierenmeldpunt Utrecht heeft het dier ontdekt dat als hij in het water springt en er aan de andere kant uitklimt, hij lekker vrij kan rondrennen. Dat is echter niet handig want in de buurt rijden ook veel auto's rond.



Huisdierenmeldpunt Utrecht heeft de hulp van de politie ingeschakeld om het varken te vangen en terug te zetten. Een actie die helemaal op film werd vastgelegd. Een behulpzame buurman bood tenslotte een ladder en plank aan om het varkentje weer terug op zijn veld te zetten.



