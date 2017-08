Stadsbaantunnel Leidsche Rijn ook maandag dicht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 13 augustus 2017, 13:17 uur

UTRECHT - De Stadsbaantunnel bij Leidsche Rijn zal maandag voor de vijfde dag op rij dicht zijn voor het verkeer. De tunnel is gesloten sinds er donderdag een stukje beton naar beneden viel. De gemeente wil een onderzoek afwachten voor wordt besloten de boel weer te openen: "het gaat over veiligheid en dan gaan we niet over één nacht ijs."



Afgelopen donderdag werd de tunnel dichtgegooid voor het verkeer toen er een stukje uit de betonconstructie boven de tunnel naar beneden viel.



De gemeente Utrecht heeft een extern bureau laten onderzoeken wat er aan de hand is in de tunnel. Dat bureau presenteert maandag een rapport. Naar aanleiding daarvan zal de gemeente besluiten of de tunnel weer open kan.



OMLEIDING

Verkeer richting Leidsche Rijn wordt voorlopig omgeleid via de afrit Utrecht-Centrum (8).



