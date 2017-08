Overleden man in auto aangetroffen in Houten

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 13 augustus 2017, 13:53 uur

HOUTEN - Op de Utrechtseweg in Houten is zondagmiddag een dode man gevonden. Het lichaam van de man werd in een auto aangetroffen die op de parkeerplaats van een kwekerij geparkeerd stond.



De politie heeft de parkeerplaats afgezet om onderzoek te kunnen doen. Ook hebben agenten een doek over de voorruit van de auto gelegd zodat pottenkijkers niet in de auto kunnen kijken.



De politie onderzoekt of er sprake is van een misdrijf.



