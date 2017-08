Bolsius loopt niet mee met protest tegen uitzetting Howick en Lily

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 13 augustus 2017, 15:15 uur

AMERSFOORT - De Amersfoortse burgemeester Bolsius zal vanmiddag niet meelopen in een optocht tegen de uitzetting van twee kinderen uit zijn gemeente. Dat schrijft de burgemeester op Facebook. De zogenoemde Hartentocht is bedoeld om de staatssecretaris over te halen om Howick (12) en Lily (11) een verblijfsvergunning te geven.



Volgens Bolsius is 'indringend gebleken' dat de staatssecretaris 'geen andere beslissing zal nemen'. Daarom lopen hij en de andere leden van het college van B en W niet mee.



In het stuk op Facebook reageert de burgemeester op de dreigende uitzetting van de twee kinderen en hun moeder naar ArmeniŽ. Bolsius zegt dat de deportatie van Howick en Lily uit Amersfoort 'oneerlijk' aanvoelt maar 'formeel terecht' is.



De afgelopen tijd heeft Bolsius naar eigen zeggen contact met Den Haag gehad over de kwestie. Vrijdag besloot de rechter dat de kinderen en hun moeder mogen worden uitgezet. De staatssecretaris kan de twee een verblijfsvergunning geven, maar lijkt dit vooralsnog niet van plan te zijn. Om de staatssecretaris op andere ideeŽn te brengen, lopen klasgenootjes en vriendjes van Howick en Lily vanmiddag door Amersfoort heen in een 'Hartentocht'.



De burgemeester loopt niet mee in die tocht maar noemt het in zijn stukje op Facebook wel 'bewonderenswaardig' hoeveel Amersfoorters voor Howick en Lily opkomen. Ook heeft hij afgesproken binnenkort op de school van de twee in gesprek te gaan met kinderen om 'te delen in de emoties'.



