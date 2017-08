Vermiste Michelle uit Soest gevonden in Utrecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 13 augustus 2017, 17:06 uur

Foto: Koen van Weel, ANP

SOEST/UTRECHT - Het vermiste meisje Michelle (13) uit Soest is terecht. De politie heeft haar zondag dankzij een getuige gevonden in Utrecht. Ze verkeert volgens een woordvoerder in goede gezondheid.



De politie gaat ervan uit dat het meisje vrijwillig is verdwenen en gaat met haar in gesprek om te voorkomen dat dit in de toekomst nog een keer gebeurt.



Michelle werd vorige week voor het laatst gezien in de instelling waar ze verbleef. De politie sprak eerder het vermoeden uit dat ze in Overvecht zat. Waar ze uiteindelijk is gevonden, wordt niet bekendgemaakt.



Afgelopen week verspreidde de politie een opsporingsbericht en een foto van Michelle. Op Utrecht Centraal hingen ook posters om aandacht te vragen voor de vermissing.



