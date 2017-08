UIT! Recordsprong in Zegveld

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 13 augustus 2017, 17:47 uur

Foto: RTV Utrecht

ZEGVELD - Nog nooit sprong een polsstokverspringer zo ver als Jaco de Groot. De Woerdenaar sprong dit weekend 22.21 meter. Hij is daarmee Hollands kampioen en verbreekt het Nederlands record. UIT! was bij dit historische moment aanwezig.



In Zegveld was afgelopen zaterdag het Hollands Kampioenschap. De zon brak door in de ochtend en daarom kon het evenement ondanks de wisselvallige weersvoorspellingen doorgaan. Er kwam veel publiek op het kampioenschap af en de wedstrijd werd dus in de laatste sprong afgesloten met een record. U ziet het in onze UIT!-aflevering over het evenement (zie de video).



In de sport is er een scheiding tussen Friesland en de rest van Nederland; 'Holland'. Over twee weken is het Nederlands Kampioenschap Polsstokversrpingen in Jaarsveld. Dan nemen de beste 'Hollanders' het op tegen de beste Friezen.



