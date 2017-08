Honderden kinderen lopen tocht voor Howick en Lily

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 13 augustus 2017, 19:15 uur

Foto: Koen Laureij

AMERSFOORT - In Amersfoort hebben honderden kinderen zondagmiddag een ultieme poging gedaan om Howick (12) en Lily (11) in Nederland te houden. Ze liepen mee in een zogenoemde Hartentocht van basisschool Het Anker naar de Sint Joris Kerk. De actie werd ondersteund door kinderrechtenorganisatie Defence for Children.



Howick, Lily en hun moeder dreigen maandag uitgezet te worden naar ArmeniŽ. Dat leidt tot veel onbegrip bij hun klasgenootjes, vrienden en Defence for Children. De kinderen wonen al negen jaar in Nederland en zijn volledig geÔntegreerd in hun woonplaats Amersfoort.



Vriendjes, vriendinnetjes en andere kinderen die zondag meeliepen droegen tijdens de wandeling een hart om Lowick en Lily een hart onder de riem te steken.



BURGEMEESTER

De Amersfoortse burgemeester Bolsius liep niet mee in een optocht. Hij liet dat eerder op de dag weten via Facebook. Volgens Bolsius is 'indringend gebleken' dat de staatssecretaris 'geen andere beslissing zal nemen'. Daarom besloten hij en de andere leden van het college van B en W niet mee te lopen



De burgemeester noemt het op Facebook wel 'bewonderenswaardig' hoeveel Amersfoorters voor Howick en Lily opkomen. Ook heeft hij afgesproken binnenkort op de school van de twee in gesprek te gaan met kinderen om 'te delen in de emoties'. Bolsius zegt dat de uitzetting van Howick en Lily uit Amersfoort 'oneerlijk' aanvoelt maar 'formeel terecht' is. De afgelopen tijd heeft de burgemeester naar eigen zeggen contact met Den Haag gehad over de kwestie.



RECHTER

Vrijdag besloot de rechter dat de kinderen en hun moeder mogen worden uitgezet. De staatssecretaris kan de twee een verblijfsvergunning geven, maar lijkt dit vooralsnog niet van plan te zijn. Om de staatssecretaris op andere ideeŽn te brengen, liepen klasgenootjes en vriendjes van Howick en Lily de 'Hartentocht'.



Maandag moet blijken of Lowick en Lily daadwerkelijk worden uitgezet. Hun moeder zit al in vreemdelingendetentie. Waar de kinderen op dit moment zijn is niet bekend. "Moeder houdt het adres van de kinderen voor zich. Een dreigende gescheiden uitzetting komt daarmee voor rekening van de moeder en de kinderen", liet de rechtbank eerder weten.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht