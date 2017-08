Jacht op dader na beroving in Soest

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 13 augustus 2017, 20:56 uur

Foto: AS Media

SOEST - De politie onderzoekt een beroving in Soest. De dader sloeg zondag rond 20.15 uur toe in de Ereprijsstraat.



In de buurt waren na het incident meerdere agenten op de been. Ook is er via Burgernet een oproep verspreid om uit te kijken naar de dader.



Het gaat volgens de politie om een licht getinte jongen van 15 jaar. Hij is 1.65 meter lang en heeft een normaal postuur. Tijdens de beroving droeg hij een zwart trainingspak met witte strepen. Ook had hij een zwart met witte pet op.







