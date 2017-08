Zestigste Tour de Junior in Achterveld van start

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 14 augustus 2017, 05:54 uur

ACHTERVELD - In Achterveld is de 60e editie van de Tour de Junior begonnen. De straten zijn feestelijk versierd en bij de start van het wielerevenement klonk gisteren muziek door het hele dorp.



Een omroeper deed verslag en er was veel publiek om de renners toe te juichten. De route liep door en rond heel Achterveld. Er werden in totaal 52 rondes gereden van 1150 meter. De start en de finish is op de Jan van Arkelweg.



De tour duurt nog tot en met 16 augustus, een grote braderie is onderdeel van het populaire evenement.



