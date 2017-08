Opnieuw forensisch onderzoek in Soester flat

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 14 augustus 2017, 06:18 uur

SOEST - De politie heeft vannacht onderzoek gedaan in een flatwoning aan de Weegbreestraat in Soest. Het zou gaan om de woning precies onder het adres waar dit weekend een dode man werd aangetroffen.



Forensisch rechercheurs deden onderzoek in de woning, de derde en vierde etage van de flat werden daarna bewaakt door politieagenten. Of het onderzoek van vannacht iets met de dode man van dit weekend te maken heeft is nog onduidelijk.



De recherche was het hele weekend druk met het onderzoek naar de dood van de 57-jarige man. Volgens de politie is hij waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen.



