Traditionele vakantieweken voor basisscholieren van start

maandag 14 augustus 2017, 06:25 uur

Archief. Foto: RTV Utrecht

PROVINCIE UTRECHT - Veel kinderen in de provincie Utrecht doen vanaf vandaag mee aan de Vakantieweek. Op verschillende plekken zijn er activiteiten om scholieren een week voordat ze weer naar school gaan nog een mooie belevenis mee te geven.



In de Amersfoortse wijk Vathorst kunnen kinderen deze week meedoen met Bzzzonder Bouwdorp.†"We gaan met honderd kinderen een heus kastelendorp bouwen. Kinderen mogen dat zelf ontwerpen en vervolgens zelf in elkaar zetten", vertelt Esther van Veldhuijzen van de organisatie.



VEENENDAAL

Ook in Veenendaal kunnen kinderen naar hartelust gaan bouwen. "De belangrijkste activiteit is het hutten bouwen, maar we hebben ook een createam en daar kunnen kinderen leuke dingen maken voor hun hut. Ook hebben we een activiteitenteam waarmee we iedere dag bootcamp en dansjes doen", zegt Saskia van de Graaf.



De traditionele vakantieweek IJVO van IJsselstein wordt dit jaar voor de 51ste keer gehouden. Hier is plek voor maar liefst 1800 kinderen. "Het is voor alle kinderen van IJsselstein van de basisschool, maar zeker met de gedachte voor de kinderen die niet op vakantie kunnen of van wie de familie het minder breed heeft", aldus Sebastiaan Weijmans van de organisatie.



LEUSDEN

Ook in Woerden en Leusden is er een Vakantieweek. "Het is eigenlijk voor kinderen een leuke afsluiting van de vakantie, maar daarnaast krijgen ze ook weer wat structuur omdat ze weer op tijd moeten opstaan en de hele dag lekker bezig zijn", zegt Renť Smits van de Leusdense Vakantieweek.



De meeste vakantieweken worden al jaren georganiseerd. Vroeger waren ze bedoeld voor kinderen die door geldgebrek niet op vakantie konden, maar tegenwoordig wil elk kind wel mee en zijn de activiteitenweken razend populair.



