Snelheidsduivel Breukelen vlucht voor motoragent

BREUKELEN - De eigenaar van een auto is zondagnacht na een achtervolging door Breukelen op de bon geslingerd voor meerdere grove overtredingen. Dat schrijft de politie Stichtse Vecht op Facebook.



De bestuurder van de auto trok rond 02.15 uur de aandacht toen die met slippende banden en met hoge snelheid over de Kerkbrink reed. Op dat moment waren er nog mensen op straat die net uit de kroeg kwamen.



"Uiteindelijk werd het een achtervolging met hoge snelheid door Breukelen. De bestuurder maakte hierbij meerdere grove overtredingen en deed ook de verlichting uit tijdens het rijden", schrijft de politie op Facebook.



Op de Marijkestraat kwam de auto tot stilstand en gingen de bestuurder en een bijrijder ervandoor. Een andere bijrijder die nog in het voertuig zat, verklaarde niet te weten wie er gereden had.



De politie heeft de sleutels van het voertuig meegenomen. "De eigenaar kan deze ophalen op het politiebureau in Maarssen." De bestuurder kan drie boetes van in totaal 650 euro verwachten.



