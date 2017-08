Moeder Howick en Lily zonder kinderen uitgezet naar Armenië

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 14 augustus 2017, 09:24 uur

Foto: Defence for Children

AMERSFOORT - De moeder van Howick en Lily uit Amersfoort is vanochtend uitgezet naar ArmeniŽ. Dat meldt Defence for Children. De kinderrechtenorganisatie noemt de uitzetting afschuwelijk en zegt nooit eerder te hebben meegemaakt dat een moeder is uitgezet terwijl de kinderen nog in Nederland zijn.



De moeder van de twee kinderen werd vorige week dinsdag in bewaring gesteld, de kinderen waren op dat moment niet thuis. De rechter zei vrijdag dat de uitzetting niet zou worden uitgesteld en dat de moeder vandaag mocht worden uitgezet.



Vanochtend om 08.00 uur is de moeder op het vliegtuig naar Parijs gezet. Vanuit daar vliegt ze door naar de Armeense hoofdstad Jerevan. Waar haar kinderen op dit moment zijn is niet bekend.



HARTENTOCHT

Gisteren liepen nog honderden mensen mee met een zogenoemde 'hartentocht'. Het was een ultieme poging om Howick (12) en Lily (11) in Nederland te houden.



"Het was een hele mooie optocht waarmee Amersfoorters hun zorg hebben uitgesproken over hun dreigende uitzetting", vertelde Martin Vegter van Defence for Childeren vanochtend op Radio M Utrecht.



KABINETSFORMATIE

Vegter zei vanochtend te hopen dat een definitieve beslissing over de uitzetting wordt genomen door een volgend kabinet. "Voor de verkiezingen is er een motie aangenomen waarin werd opgeroepen de regeling rond het kinderpardon aan te passen. De staatssecretaris heeft het toen doorgeschoven naar een volgend kabinet en gezegd dat het onderwerp op de formatietafel thuishoort."



Defence for Children vindt dat dit soort onomkeerbare beslissingen daarom pas later genomen moeten worden. "De gevolgen voor kinderen zijn ontzettend groot, die belangen zijn zo groot dat een adempauze gedurende die demissionaire periode gerechtvaardigd is."



Howick en Lily en hun alleenstaande moeder wonen al negen jaar in Nederland en zijn volledig geÔntegreerd in hun woonplaats Amersfoort. In ArmeniŽ zijn de kinderen nog nooit geweest.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht