Utrecht vijf dagen in het teken van introductieweek

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 14 augustus 2017, 10:55 uur

Archief. Foto: ANP

UTRECHT - De Utrechtse introductieweek voor studenten is vandaag weer van start gegaan. Ongeveer 4200 nieuwe studenten maken gedurende de week kennis met de stad en het studentenleven. Anders dan voorgaande edities duurt de week dit jaar vijf dagen in plaats van vier.



"Het doel van de introductieweek is om alle facetten van het studentenleven te laten zien", vertelt Myrtel Catshoek van de organisatie UIT. "Dus alleen maar zuipen is er zeker niet bij, het gaat om bekend worden met de stad en elkaar leren kennen."



De dagen starten met een openingsshow, daarna gaan de studenten naar het Moreelsepark en maken ze in groepjes kennis met elkaar en hun mentoren. Deze mentoren begeleiden hun gedurende de introductieweek.



