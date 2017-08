Lichtpijlfietsen moeten mensen naar fietsenstalling leiden

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 14 augustus 2017, 12:19 uur

Max Rouing en Milou van Zomeren op de speciale fietsen. Foto: RTV Utrecht / Robert Jan Booij

UTRECHT - Utrecht kent een hoop fietsenstallingen, maar veel mensen weten niet waar ze die kunnen vinden. Om daar verandering in te brengen, gaat Max Rouing vandaag op pad met een speciale met een grote pijl die fietsers moet wijzen op de fietsenstallingen in de stad.



Het idee om mensen op een creatieve manier naar de fietsenstallingen te leiden, kwam nadat de gemeente Utrecht een wedstrijd uitschreef. De gemeente wilde op die manier ideeŽn verzamelen die een einde maken aan zogenoemde 'zwerffietsen' in de stad, fietsen die buiten de stallingen worden geparkeerd.



Rouing deed als student product design van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) mee aan de wedstrijd en won uiteindelijk met zijn idee. "We hebben een fiets ontworpen om mee door de stad te fietsen. Als je op Google Maps kijkt, zie je een grote pijl en die pijl hebben we op de fiets geplakt en zo leiden we de mensen naar de fietsenstallingen", vertelt Rouing. "Het is een soort rijdend verkeersbord dat licht geeft."



REACTIES

Passerende studenten reageerden vanochtend wisselend op de actie. "Ik vind het een heel leuk initiatief", vertelt een passerende eerstejaars studente. Twee andere eerstejaars studenten: "We zetten onze fiets neer waar we een plekje zien. We komen uit Soest en zetten onze fiets neer waar je hem neer wilt zetten. Het voordeel van fietsen is juist dat je hem neer kunt zetten waar je moet zijn."



Een wat oudere vrouw is erg enthousiast. "Het is een geweldig ontwerp, ik had de fiets al langs zien komen op Facebook. Ik hoop dat het helpt, maar als ik nu al zie dat er fietsen op de geleidestrook voor blinden staat, ben ik bang dat het niet genoeg is."



