Lijken Sum-merlot en ZoMerlot te veel op elkaar?

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 14 augustus 2017, 12:28 uur

Foto: RTV Utrecht

MAARTENSDIJK/AMERSFOORT - Lijkt ZoMerlot te veel op Sum-merlot, of is er voldoende verschil tussen deze twee zomerse wijnen? De rechter buigt zich vandaag over die vraag in een kort geding tussen wijnimporteur LFE uit Maartensdijk en ChÔteau de la Garde, het bedrijf van tv-persoonlijkheid Ilja Gort uit Amersfoort.



LFE claimt het merkrecht van de naam ZoMerlot al geruime tijd te bezitten, terwijl Ilja Gort nu wijn verhandelt met de naam Sum-merlot, een naam die volgens de wijnimporteur uit Maartensdijk te veel lijkt op hun merk.



Volgens directeur Marcel Kerkmeester van LFE hebben de partijen al enkele maanden om de tafel gezeten om het conflict op te lossen. "We zijn er niet uitgekomen en nu moet de rechter maar zeggen wie er gelijk heeft", zo zei hij eerder.



EENMALIGE EDITIE

Ilja Gort was zelf niet aanwezig in de rechtbank, maar de advocaten van ChÔteau de la Garde zeiden tijdens de zitting het nut van het kort geding niet in te zien. "We hebben het hier over een eenmalige editie, alleen deze zomer ligt ZoMerlot in de winkels. Het is een editie onder de vlag van La Tulipe, geen merk", aldus de advocaat, die het over een storm in een glas wijn had.



De rechter doet op 30 augustus uitspraak.



